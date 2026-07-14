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Καταγγελία στο DEBATER: “Χωρίς φωτισμό για έναν μήνα σημείο στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια” (βίντεο)

Ανησυχία για τους κατοίκους και τους διερχόμενους πεζούς

Καταγγελία στο DEBATER: “Χωρίς φωτισμό για έναν μήνα σημείο στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια” (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Καταγγελία έφτασε στο DEBATER από πολίτη, ο οποίος αναφέρει ότι τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στην περιοχή της Ομόνοιας, παραμένει χωρίς δημοτικό φωτισμό εδώ και περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φώτα του δρόμου είναι σβηστά, με αποτέλεσμα η ορατότητα κατά τις βραδινές ώρες να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους διερχόμενους πεζούς.

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Στο χαρακτηριστικό βίντεο που απέστειλε ο αναγνώστης στο DEBATER διακρίνεται το συγκεκριμένο σημείο της Αγίου Κωνσταντίνου να βρίσκεται στο σκοτάδι, καθώς οι κολώνες ηλεκτροφωτισμού δεν λειτουργούν.

Οι πολίτες ζητούν την άμεση αποκατάσταση της βλάβης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να επανέλθει ο φωτισμός και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πεζών και οδηγών, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

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