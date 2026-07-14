Πάτρα: Δίχρονη κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο – Αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο για να την απεγκλωβίσουν (βίντεο)

Με ένα σοβαρό περιστατικό βρέθηκε αντιμέτωπη η αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας, 13 Ιουλίου στην Πάτρα, καθώς ένα δίχρονο παιδί κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αρχές της Πάτρας κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό της, πιθανά γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές.

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Το κοριτσάκι βρισκόταν κλειδωμένο μέσα για λίγη ώρα.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες. Έτσι έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

Η επιχείρηση ήταν επιτυχής και το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του.