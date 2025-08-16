Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο

Το όχημά του συγκρούστηκε με ΙΧ

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στις 5:50 το πρωί του Σαββάτου, στο 21ο χιλιόμετρο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Νέων Μουδανιών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

