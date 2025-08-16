Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο
Το όχημά του συγκρούστηκε με ΙΧ
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στις 5:50 το πρωί του Σαββάτου, στο 21ο χιλιόμετρο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Νέων Μουδανιών.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις