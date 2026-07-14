“Φουντώνουν” τα σενάρια για πρόωρες εκλογές – Κακλαμάνης: “Ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει τις τελικές αποφασεις”

Σημαντικές ειδήσεις έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 13/7 ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.

Ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας στο Action24, ανέλυσε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Βουλής, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τρέχουν γρήγορα και τις συνέδεσε με τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση: ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις ημέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, -δυο, τρεις ημέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στην Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί- δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Ένα πονηρό μυαλό -βάλτε το δικό μου- θα μπορούσε να σκεφθεί “γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο”».

«Εκτιμώ, λοιπόν, ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τις εκλογές αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα».