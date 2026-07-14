Αθλητικές μεταδόσεις: Με αγώνες τένις σε Αθήνα και Γκσααντ αλλά και Μουντιάλ το πρόγραμμα της ημέρας
Μεγάλο ματς για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία
Τένις αλλά και δράση στο Μουντιάλ 2026 κυριαρχούν στις σημερινές (14/7) αθλητικές μεταδόσεις με αγώνες σε Αθήνα και Γκσααντ, ενώ αργά το βράδυ ξεχωρίζει ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Βουδαπέστη
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
22:00 ΕΡΤ1 Γαλλία – Ισπανία Ποδόσφαιρο
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
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