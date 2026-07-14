Αθλητικές μεταδόσεις: Με αγώνες τένις σε Αθήνα και Γκσααντ αλλά και Μουντιάλ το πρόγραμμα της ημέρας

Τένις αλλά και δράση στο Μουντιάλ 2026 κυριαρχούν στις σημερινές (14/7) αθλητικές μεταδόσεις με αγώνες σε Αθήνα και Γκσααντ, ενώ αργά το βράδυ ξεχωρίζει ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

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13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Βουδαπέστη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

22:00 ΕΡΤ1 Γαλλία – Ισπανία Ποδόσφαιρο

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22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open