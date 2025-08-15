Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής

Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο
DEBATER NEWSROOM

Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο Αλγέρι, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η αλγερινή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο προάστιο Μοχαμεντία της αλγερινής πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, «18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ