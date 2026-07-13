Ryanair: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το παράθυρο – «Λιποθύμησε 3 φορές, τον τραβούσαν μέσα»

Δραματικές στιγμές που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό σενάριο έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair, όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα ένας Σέρβος επιβάτης να παρασυρθεί και να βρεθεί εν μέρει εκτός του αεροσκάφους.

Μιλώντας στο Ertnews, η σύζυγος του θύματος, Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς, περιέγραψε σε κατάσταση σοκ τα όσα εκτυλίχθηκαν δίπλα της: «Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά».

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Η ίδια, αποτυπώνοντας το σκηνικό απόλυτου τρόμου και την υπερπροσπάθεια για τη διάσωση του συζύγου της, συμπλήρωσε: «Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω».

Σύμφωνα με το πληροφορίες, η κινητοποίηση των υπόλοιπων επιβατών και η χρήση της ζώνης ασφαλείας αποδείχθηκαν σωτήριες για τη ζωή του άτυχου άνδρα, την ώρα που στο εσωτερικό του αεροπλάνου επικρατούσε γενικευμένος πανικός.

Η κυρία Ίβιτς διευκρίνισε τις συνθήκες του ατυχήματος, εξαπολύοντας παράλληλα σοβαρές καταγγελίες κατά της αεροπορικής εταιρείας για αδράνεια.

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά στον αέρα και κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη.

Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα, από την εταιρία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό».

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας τους μετά την προσγείωση, η σύζυγος του επιβάτη υπογράμμισε το βαρύ ψυχολογικό και σωματικό κόστος της περιπέτειάς τους.

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«Έχει σοβαρά τραύματα, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε»

Στο μικροσκόπιο προγενέστερη βλάβη του αεροσκάφους

Την ίδια ώρα, η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του νομικού εκπροσώπου της οικογένειας, Βασίλη Τσιάρα.

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Ο δικηγόρος, βασιζόμενος στον αριθμό νηολογίου, αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο είχε παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα και το αμέσως προηγούμενο εικοσιτετράωρο, αφήνοντας αιχμές για πλημμελείς ελέγχους.

«Όπως προκύπτει από τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους του συγκεκριμένου, το εν λόγω όχημα είχε ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα μόλις την προηγούμενη ημέρα σε πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα.

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Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημμέλεια της ΥΠΑ σε ότι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα του δεξιού κινητήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών το ιστορικό συντήρησης του δεξιού κινητήρα του αεροσκάφους.