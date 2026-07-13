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Φωτιά τώρα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:31

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 17.30 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη.

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Συνδρομή στην Πυροσβεστική παράσχουν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μέχρι στιγμής η φωτιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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