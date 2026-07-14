Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Πυροβόλησε για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε έναν νεαρό

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί για να διώξει κάποια πουλιά και τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα στην Κάτω Αχαΐα και σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

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Ο δράστης των πυροβολισμών είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε ένα αεροβόλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρίσκονταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του, ωστόσο εκείνη τη στιγμή πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.