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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Πυροβόλησε για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε έναν νεαρό

Άμεση η κινητοποίηση των αρχών

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Πυροβόλησε για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε έναν νεαρό
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί για να διώξει κάποια πουλιά και τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα στην Κάτω Αχαΐα και σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

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Ο δράστης των πυροβολισμών είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε ένα αεροβόλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρίσκονταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του, ωστόσο εκείνη τη στιγμή πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.

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