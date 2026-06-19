Θεσσαλονίκη: 17χρονος διέρρηξε σπίτι και μετά ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπιμαία

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μετά από μία διάρρηξη από 17χρονο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης (19/6).

Ειδικότερα, ο νεαρός ζήτησε “λύτρα” υπό την απειλή μαχαιριού για τα κλοπιμαία που άρπαξε ζήτησε 17χρονος μετά από διάρρηξη σε σπίτι ενός Σύριου στην Θεσσαλονίκη .

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Ο 17χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο “μπούκαρε” σε οικία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει συνομήλικός του από τη Συρία, με τον οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- γνώριζε προσωπικά. Κατά την ληστεία αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του ανήλικου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα στην ίδια περιοχή και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να τού επιστρέψει τα κλεμμένα.

Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.