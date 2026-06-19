Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της η Καρυστιανού

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε στο διαδίκτυο το βίντεο που έδειχνε τη Μαρία Καρυστιανού να φτάνει στο νοσοκομείο “Αττικόν” με ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Το SUV, μάρκας Mercedes-Benz, ξεσήκωσε πλήθος σχολίων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Θανάση Αυγερινό, να λύνει το… μυστήριο.

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Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Αθήνα 984” για το θηριώδες αυτοκίνητο με το οποίο εθεάθη να κυκλοφορεί η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Αυγερινός αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο όχημα ανήκει σε ένα στέλεχος του κόμματος με επιτυχημένη πορεία στον ιατρικό κλάδο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, το στέλεχος αυτό είχε την ευγενική καλοσύνη να το διαθέσει στη Μαρία Καρυστιανού για να διευκολύνει το πρόγραμμα των επισκέψεών της.

“Είναι γιατρός, ένας πολύ επιτυχημένος γιατρός, φαντάζομαι ότι οι γιατροί μπορούν να έχουν οχήματα πολυτελή και μεγάλου κυβισμού. Δεν είναι όχημα του κινήματος”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για “κωμική προσπάθεια” κάποιων ΜΜΕ “να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας”.