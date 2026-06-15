Νίκαια: Διαρρήκτης ανοίγει πόρτα κέντρου περιποίησης άκρων με… καπάκι από φρεάτιο (βίντεο)

Ακόμη ένα περιστατικό διάρρηξης καταγράφηκε στη Νίκαια, στόχος αυτή τη φορά κέντρο περιποίησης άκρων, το οποίο φαίνεται πως το έχουν ανοίξει ξανά για τρίτη φορά.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, ο δράστης αρχικά κάθεται στην είσοδο του καταστήματος και παρακολουθεί διακριτικά την κίνηση στην περιοχή, ελέγχοντας αν περνά κάποιος από το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίζει καπάκι από φρεάτιο και το χρησιμοποιεί για να παραβιάσει την πόρτα με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις.

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Αφού καταφέρνει να ανοίξει την είσοδο, αφήνει το καπάκι στο έδαφος και εισέρχεται στο εσωτερικό του καταστήματος με απόλυτη ψυχραιμία. Εκεί κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, ενώ σε κάποια στιγμή διακρίνεται να επιστρέφει προς την έξοδο, προκειμένου να ελέγξει αν πλησιάζει κάποιος, πριν συνεχίσει την παράνομη δράση του.

Ο διαρρήκτης αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, έχοντας αφαιρέσει 50 ευρώ από το ταμείο, καθώς και το πορτοφόλι εργαζόμενης, το οποίο είχε ξεχαστεί στο κατάστημα από την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης.

Παρότι είχε καλύψει μέρος του προσώπου του μόνο με ένα μαντήλι, πληροφορίες αναφέρουν πως φέρεται να έχει αναγνωριστεί μέσα από το οπτικό υλικό.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος δηλώνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο γίνεται στόχος. Όπως ανέφερε, έχουν προηγηθεί ακόμη δύο ληστείες, με μία εξ αυτών να προκαλεί σοβαρές φθορές, καθώς οι δράστες είχαν ξηλώσει ολόκληρη την πόρτα της επιχείρησης.