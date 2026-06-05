Καλλιθέα: Βίντεο από την αιματηρή διάρρηξη σε σπίτι – Οι ληστές έφαγαν άγριο ξύλο από τον ένοικο

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες Πέμπτη 5/6 στην Καλλιθέα, όπου δύο επίδοξοι ληστές που εισέβαλαν σε σπίτι συνεπλάκησαν με τον ένοικο.

Το περιστατικό έγινε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν δύο Αιγύπτιοι ηλικίας 21 και 22 ετών μπήκαν σε σπίτι επί της Ελευθερίου Βενιζέλου.

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Αυτό που δεν υπολόγιζαν ήταν ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους άρχισε να τους κυνηγά με σιδερένιο λοστό.

Σε βίντεο φαίνεται στιγμιότυπο από την άγρια επίθεση, με τον ένοικο του σπιτιού να χτυπά με τον σιδερένιο λοστό έναν από τους επίδοξους ληστές, που είναι αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Οι δύο Αιγύπτιοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής, με τον 21χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένος για ράμματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Επίσης, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.