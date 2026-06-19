Νεκροί ο Πολ Έιβερι και η σύζυγος του μετά από φωτιά στο σπίτι τους

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του Χόλιγουντ μετά τον θάνατο του Πολ Έιβερι και της συζύγου του Σίλα την περασμένη Τρίτη (16/6) ύστερα από φωτιά στο σπίτι τους.

Όπως μεταδίδει το Leigh Valley Live, λίγο μετά τις 12:38 π.μ., η αστυνομία της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ και η πυροσβεστική έλαβαν κλήση για πυρκαγιά στο διαμέρισμα του ηθοποιού στην οδό Μοχικάν. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να σώσουν το ζευγάρι, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και υπέκυψαν στα τραύματά τους.

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Οι κόροι του Πολ Έιβερι και της Σίλα επιβεβαίωσε την είδηση ​​του θανάτου τους μέσω ανάρτησης στο Facebook:

«Τους αγαπούσαμε τόσο πολύ, και μας αγαπούσαν τόσο πολύ», πρόσθεσε η κόρη του ζευγαριού.

Εκτός από τον ρόλο του ως Χιούι σε δύο επεισόδια του All My Children τη δεκαετία του ’80, ο Πολ Έιβερι εμφανίστηκε επίσης στο Superman (1978), καθώς και σε επεισόδια των Three’s Company, Soap και Tales from the Dark Side .