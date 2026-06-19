Βόλος: 34χρονος εκβίασε 13χρονο και του απόσπασε 370.000 ευρώ – Αναζητούνται 4 ανήλικοι και τα χρήματα

Μία απίστευτη υπόθεση εκβίασης σημειώθηκε στον Βόλο καθώς στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε ένας 34χρονος που απειλούσε 13χρονο και του απόσπασε 370.000 ευρώ!

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος πήρε βεγγαλικά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει στο πάρτι γενεθλίων του. Όμως, ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά από τα πυροτεχνήματα, ο οποίος με την σειρά του υποστήριξε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

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Στην συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για την κατοχή βεγγαλικών με αποτέλεσμα αυτός και άλλοι 4 ανήλικοι να εκβιάζουν να εκβιάζουν τον 13χρονο, ζητώντας του χρήματα, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του.

Έτσι, το παιδί κατάφερε να αφαίρεσε από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ήταν στο σπίτι του 13χρονου, καθώς ο πατέρας του είναι επιχειρηματίας και τα είχε εκεί για να τα χρησιμοποιεί στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

Για την υπόθεση εκβίασης στον Βόλο συνελήφθη ο 34χρονος, στην κατοικία του οποίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα που κατάφερε να αποσπάσει από τον ανήλικο.