Θεσσαλονίκη: 34χρονος σκαρφάλωσε στον 2ο όροφο και άρπαξε 500 ευρώ από τη γιαγιά του

Ένας 34χρονος αναρριχήθηκε στον δεύτερο όροφο σε πολυκατοικία στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν το διαμέρισμα της γιαγιάς του, και αφού εισέβαλλε, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, μεταξύ 08:00 το πρωί με 17:00 το απόγευμα, ένα διάστημα κατά το οποίο απουσίαζε από το σπίτι η ηλικιωμένη. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τον 34χρονο, όπου ενημέρωσαν και την αστυνομία.

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Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.