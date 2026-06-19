Αίγιο: Η εξαφάνιση στοιχείων και το σενάριο συνεργού – “Ο δολοφόνος είχε τον χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος”

Σε νέα φάση μπαίνουν οι έρευνες για το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, καθώς τα πρώτα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ούτε ίχνη αίματος στο εσώρουχο και τη φανέλα του Ιταλού κατηγορούμενου, ούτε βιολογικό υλικό κάτω από τα νύχια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στο μαχαίρι που θεωρείται το όπλο του στυγερού εγκλήματος δεν εντοπίστηκαν δικά του αποτυπώματα, παρά μόνο αποτυπώματα που ανήκουν στα δύο θύματα.

Με αυτά τα δεδομένα, οι Αρχές ανοίγουν νέο κύκλο καταθέσεων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός που έχει ήδη προφυλακιστεί συνεχίζει να δηλώνει αθώος και να μην ομολογεί, παρόλο που θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται μάλιστα πως οι αστυνομικοί που μπήκαν στο μοιραίο σπίτι στο Αίγιο ανέφεραν ότι ο χώρος μύριζε έντονα οινόπνευμα και χλωρίνη, ενώ όσο και αν έψαξαν δεν κατάφεραν να βρουν τη σφουγγαρίστρα και τον κουβά που υπήρχε στο σπίτι.

Οι Αρχές δεν πείθονται από την έλλειψη στοιχείων και αναμένεται να εξετάσουν επίσης τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές που υπήρχαν μέσα στη μονοκατοικία, σε μια προσπάθεια να βρουν νέα στοιχεία για τη σοκαριστική υπόθεση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το STAR, στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο του συνεργού, όχι στο έγκλημα, αλλά στην προσπάθεια καθαρισμού του χώρου και της εξαφάνισης στοιχείων.

Δημογλίδου: «Ο δράστης είχε τον χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 19/6 στο Mega υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ομολογία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να δείχνουν είσοδο ή έξοδο άλλου προσώπου από το σπίτι.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές σημειώνουν ότι μεσολάβησε σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου έξι ωρών, από το έγκλημα μέχρι τον εντοπισμό του υπόπτου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλοίωσης ή μεταβολής της σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ακόμη και ίχνη πυρίτιδας μπορεί να εξαφανιστούν εφόσον έχει μεσολαβήσει χρόνος και σχολαστικός καθαρισμός.

«Δεν υπήρχε στοιχείο για άλλο πρόσωπο, ούτε και προκύπτει ιατροδικαστικά ότι αυτά τα δύο άτομα έχουν αλληλοεξοντωθεί. Αν αποδειχθεί ότι είναι ο 65χρονος που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακισθεί ο δράστης είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος και υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό. Για παράδειγμα εάν ένας άνθρωπος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί πάρα πολύ καλά, είναι αναμενόμενο να μη βρεθεί πυρίτιδα» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στο Αίγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το εάν ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αθωωθεί, η κ. Δημογλίδου απάντησε ότι «υπάρχουν κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί και χωρίς ομολογία. Οι έρευνες συνεχίζονται και περιμένουμε» συμπλήρωσε.

Ο 65χρονος Ιταλός, βέβαια, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ενώ ισχυρίζεται πως όταν ξύπνησε έκανε ντους λόγω αδιαθεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, επιμένει ότι τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν, εκδοχή που, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν συμβαδίζει με τον αριθμό και τη φύση των τραυμάτων που έφεραν και οι δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.