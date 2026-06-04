Καλλιθέα: Αιματηρή συμπλοκή μετά από απόπειρα διάρρηξης – Συνελήφθησαν οι δύο δράστες και ο 55χρονος ένοικος

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε διαμέρισμα στην Καλλιθέα το απόγευμα της Πέμπτης (04.06), όταν μια απόπειρα διάρρηξης κατέληξε σε βίαιη και αιματηρή συμπλοκή μεταξύ των δραστών και του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία της περιοχής με προφανή σκοπό την κλοπή. Ωστόσο, έγιναν άμεσα αντιληπτοί από τον 55χρονο ένοικο, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικίας.

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Αντί οι δράστες να τραπούν σε φυγή, ακολούθησε άγρια συμπλοκή σώμα με σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο του ιδιοκτήτη όσο και των επίδοξων διαρρηκτών.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, με τις κατηγορίες ωστόσο να βαρύνουν και τις δύο πλευρές.

Πρόκειται για δύο υπηκόους Αιγύπτου, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος, μάλιστα, χρειάστηκε να διακομιστεί συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του τοποθετήθηκαν ράμματα για τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του καυγά.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το οικείο αστυνομικό τμήμα, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Οι αρχές εξετάζουν με ακρίβεια τα όρια της άμυνας του 55χρονου, καθώς και τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.