Βορίζια: Εντοπίστηκε ο ηθικός αυτουργός της έκρηξης που προκάλεσε το μακελειό με τους δύο νεκρούς

Για ηθική αυτουργία φέρεται να κατηγορείται κρατούμενος από την οικογένεια Καργάκη γνωστός και ως Κούνελος για την έκρηξη σε σπίτι που αποτέλεσε την απαρχή του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση πως η πυροδότηση της βόμβας στα Βορίζια Ηρακλείου έγινε κατ’ εντολή έγκλειστου για άλλη υπόθεση στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού καθώς οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι εκείνος ήταν ο ηθικός αυτουργός και προς αυτή την κατηγορία καλείται από την Ανάκριση για να δώσει εξηγήσεις.

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Να θυμίσουμε ότι το αιματοκύλισμα στο χωριό μεταξύ των δύο οικογενειών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων ξεκίνησε από μία έκρηξη το προηγούμενο βράδυ σε σπίτι στα Βορίζια.

Μάλιστα πληροφορίες ανέφεραν ότι η βόμβα είχε κατασκευαστεί από συγκρατούμενο της ίδιας οικογένειας που γνώριζε από συνδεσμολογία και για αυτό πραγματοποιήθηκε έφοδος από το ΔΑΟΕ στα κελιά των φυλακών της Αλικαρνασσού, κατασχέθηκαν τηλέφωνα και μαχαίρια ενώ ελήφθησαν καταθέσεις.

Ως βομβιστής συνελήφθη 24χρονο μέλος της οικογένειας του έγκλειστου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός. Στην υπόθεση σχετικά με την έκρηξη, φέρεται να εμπλέκονται -ως φυσικοί αυτουργοί- δύο ακόμη προφυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου νεκρού, οι οποίοι επίσης αναμένεται να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχε απολογηθεί για την υπόθεση της έκρηξης και ένας 24χρονος ανιψιός του νεκρού που κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό . Ο 24χρονος που είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, είχε τότε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.