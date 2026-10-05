Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αποκαλύψεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου – Η αναζήτηση για τη “μυδρίαση” και για το αντίδοτο στην προποφόλη

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και τα όσα εκτυλίχθηκαν στο σημείο, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου όταν και ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Πολύτιμα στοιχεία στην έρευνα των αστυνομικών, προκειμένου να συνθέσουν το παζλ των χειρισμών της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί, αλλά και την τυχόν εμπλοκή του συζύγου της, δίνουν για τον τρόπο που ενήργησαν τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο, τα κινητά τηλέφωνα τους, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει διαταχθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες προσώπων που ενδέχεται να γνωρίζουν τι συνέβη στο ιατρείο.

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Σοκάρουν οι αναζητήσεις τα κρίσιμα λεπτά

Μετά την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, τα στοιχεία δείχνουν πως στο ιατρείο, προκλήθηκε πανικός ενώ τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα, παρουσιάζουν μια χαοτική κατάσταση, που δεν παραπέμπει σε σοβαρή ιατρική αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, εντοπίστηκε διαδικτυακή αναζήτηση με τη φράση «αντίδοτο για προποφόλη», ενώ φέρεται να βρέθηκε και η αναζήτηση «Μυδρίαση. Τι κάνω;». Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, πως η προποφόλη είναι ισχυρό αναισθητικό φάρμακο με σύντομη διάρκεια δράσης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει η αναισθησιολόγος που κλήθηκε να συνδράμει στο περιστατικό, αυτή η ουσία, είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν την φωτογραφία που είχε στείλει η 56χρονη γιατρός άνευ ειδικότητας στον υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς και στη συνέχεια είχε διαγραφεί και η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τα δεδομένα από το μηχάνημα φέρεται να δείχνουν ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει και ότι κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν διαδοχικοί συναγερμοί.

Οι Αρχές εξετάζουν και ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τραγουδιστή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 56χρονη πάντως, παρά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και τα μεγάλα ερωτήματα που ανακύπτουν από τους χειρισμούς της, συνεχίζει ακόμη και σήμερα να επιμένει πως ενήργησε σύμφωνα με όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια η γιατρός πάντως, σύμφωνα με άτομα του περιβάλλοντος της, υποστηρίζει πως δεν έκανε μέθη στον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά την πλασμαφαίρεση, δεν αναζήτησε πληροφορίες για ΚΑΡΠΑ μέσω διαδικτύου, δεν γνωρίζει γιατί καθαρίστηκε το ιατρείο αφού έφυγαν, ενώ υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης της γνώρισε τον υπνοθεραπευτή.

Επεκτείνεται το Medwatch – Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Την ίδια στιγμή, το θετικό αποτύπωμα από το σύστημα MedWatch, επεκτείνεται μετά τους ιδιώτες γιατρούς και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, όπως οι οδοντίατροι, οι φυσικοθεραπευτές και οι διαιτολόγοι. Στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση του Medwatch , ώστε να παρακολουθείται μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά υπηρεσίες υγείας και να εντοπίζονται περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και επαγγελματικούς φορείς. Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρίσεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι η σήμανση του MedWatch αποτελεί εύρημα του συστήματος και όχι απόφαση ή διαπίστωση παράβασης και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, οι σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες που εντοπίζονται διαδικτυακά μειώθηκαν κατά 91%, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι «κόκκινες» ενδείξεις που εντοπίζει η πλατφόρμα.

Ο πρόεδρος του οδοντιατρικού συλλόγου Αττικής, Αθανάσιος Υφαντής, δήλωσε πως μόνο μέσα στο 2026 έχουν παραπεμφθεί πενήντα υποθέσεις οδοντιάτρων στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Συλλόγου, για διάφορους λόγους, ενώ προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων. Ο κ. Υφαντής επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη προσοχής στις διαδικτυακές διαφημίσεις και καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται την επιστημονική γνώση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης, τονίζει ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Επέκταση του MedWatch στους ψυχολόγους. Η θεσμοθέτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του MedWatch και στους ψυχολόγους.