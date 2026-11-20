Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Βραζιλία και η Αργεντινή, εξέφρασε την Παρασκευή (20/11) την «ισχυρή στήριξή» της στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.

Το μπλοκ των δέκα χωρών επικύρωσε «ομόφωνα» τη στήριξή του στον Ιταλοελβετό παράγοντα, όπως ανακοίνωσε από την Μπαρανκίγια της Κολομβίας, όπου το Σάββατο (21/11) θα διεξαχθεί ο τελικός του Copa Sudamericana, της αντίστοιχης διοργάνωσης του Europa League στη Νότια Αμερική.

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Η CONMEBOL εξήγησε ότι εκτιμά «την ηγεσία του σημερινού προέδρου της FIFA» και τις «θετικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο» που έχει προωθήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του, το 2016.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές του 2019 και του 2023, θα έχει αυτή τη φορά δύο αντιπάλους: τον Γάλλο Φιλίπ Ντιαλό και τον Ιάπωνα Κόζο Τατζίμα. Ο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 106 ψήφους στην ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Μετά το σκάνδαλο που προκλήθηκε από το σχέδιό του, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε, να διαθέσει προς πώληση μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ινφαντίνο έχασε τη στήριξη σημαντικών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών.

Οι τελευταίες του καταλογίζουν ένα μοντέλο διοίκησης που επικεντρώνεται υπερβολικά στο πρόσωπό του. Ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί την υποστήριξη των συνομοσπονδιών της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.

Στη Νότια Αμερική, ο νυν πρόεδρος της FIFA θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους επικεφαλής των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια, και της Κολομβίας, Ραμόν Χεσουρούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ