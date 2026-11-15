Γιώργος Μαζωνάκης: “Ήθελε να γίνει ηθοποιός” – Η αποκάλυψη του Πάνου Κοκκινόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή την φορά μέσω των δηλώσεων του Πάνου Κοκκινόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε πως ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί με την υποκριτική. Ο γνωστός σκηνοθέτης ανέφερε μάλιστα πως είχε σκεφτεί να του προτείνει έναν ρόλο στη νέα του σειρά, ωστόσο δεν πρόλαβε να κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του.

“Είχε έρθει στο γραφείο μου ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο-τρεις φορές γιατί ήθελε να παίξει σε σειρά μου. Με είχε καλέσει στα γενέθλιά του. Μου έλεγε ότι ήθελε πάντα να είναι ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ότι το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός”, ανέφερε ο σκηνοθέτης.

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“Το σκεφτόμουν σοβαρά. Συζητάγαμε να παίξει έναν ρόλο στην “Αλίκη”. Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν τον ήθελα για guest, αλλά για πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός”, εξομολογήθηκε.

Ενώ κλείνοντας ο Πάνος Κοκκινόπουλος είπε: “Η τηλεόραση, όπως τη βλέπω, δεν μου λείπει ιδιαίτερα γιατί δεν μου αρέσει. Γιατί έχει φτηνύνει. Τα περισσότερα σενάρια γράφονται από εγκεφάλους πληροφορικής. AI είναι τα περισσότερα”.