Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Με εντολή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, κινητοποιήθηκαν ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.

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Στόχος της παρέμβασης είναι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να παρασχεθεί υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Τι καταγγέλλεται

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Καθώς ο διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό, έπειτα από παρέμβαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αναφορά στην Εισαγγελία

Παράλληλα, δόθηκε εντολή στην υποδιευθύντρια να υποβάλει αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθεί εάν προκύπτει ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση και άσκηση βίας.

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Υπογραμμίζεται ότι η οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το Υπουργείο Παιδείας είχε κινητοποιηθεί άμεσα και σε πρόσφατη υπόθεση καταγγελιών μαθητών σε σχολείο της Βούλας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε ΕΔΕ και εκπαιδευτικός τέθηκε σε αργία.

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Ψυχολόγοι στο σχολείο από τη Δευτέρα

Την ίδια στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

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Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των οικογενειών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Πειθαρχικές και διοικητικές ενέργειες

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει σε όλες τις διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία για το εμπλεκόμενο μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

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Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των μαθητών και η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της σχολικής μονάδας.