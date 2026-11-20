Δύο αποκλειστικά βίντεο-ντοκουμέντα, τα οποία καταγράφουν δύο κρίσιμες στιγμές πριν και μετά τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, φέρνει στο φως το DEBATER.

Στο πρώτο βίντεο η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται να περπατά μαζί με τον άνδρα από τη Γουινέα, ο οποίος συνελήφθη κοντά στο Στρασβούργο και κατηγορείται για τη δολοφονία της.

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Στο δεύτερο βίντεο, διάρκειας 47 δευτερολέπτων, ο κατηγορούμενος καταγράφεται να βγάζει από το κτίριο τη βαλίτσα στην οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν η σορός της Αραμάτα.

Το πρώτο βίντεο: Η τελευταία κοινή διαδρομή της Αραμάτα με τον κατηγορούμενο

Στο πρώτο οπτικό ντοκουμέντο η 24χρονη καταγράφεται να περπατά δίπλα στον νεαρό που κατηγορείται για τη δολοφονία της. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις της Αραμάτα πριν εισέλθει στην πολυκατοικία, από την οποία δεν εμφανίζεται να βγαίνει ξανά.

Το δεύτερο βίντεο των 47 δευτερολέπτων: Βγάζει τη βαλίτσα με τη σορό

Στο δεύτερο, ανατριχιαστικό ντοκουμέντο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να βγάζει από το κτίριο τη βαλίτσα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περιείχε τη σορό της Αραμάτα. Στη συνέχεια φέρεται να την εγκατέλειψε κοντά σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης.

Είχαν γνωριστεί σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο

Η Αραμάτα και ο νεαρός είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο, όταν η 24χρονη έφτασε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, οι δυο τους διατηρούσαν επαφή, ενώ φέρεται να είχαν αναπτύξει και ερωτική σχέση.

Το βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER αποτελεί το πρώτο οπτικό ντοκουμέντο στο οποίο η Αραμάτα εμφανίζεται μαζί με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της.

Η μοιραία συνάντηση της 29ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 29 Οκτωβρίου η Αραμάτα συναντήθηκε με τον νεαρό και πήγε στο κοινόβιο όπου εκείνος διέμενε, στην περιοχή του Κολωνού.

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Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο σημειώθηκε το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε ασφυξία στην 24χρονη και στη συνέχεια να κράτησε τη σορό της για αρκετές ημέρες στον χώρο.

Ακολούθως, φέρεται να τύλιξε το σώμα της σε μαύρες πλαστικές σακούλες, να το τοποθέτησε σε βαλίτσα και να το εγκατέλειψε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Η βαλίτσα εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το αποτύπωμα μέσα στη βαλίτσα

Καθοριστικό εύρημα για την έρευνα αποτελεί ένα αξιοποιήσιμο αποτύπωμα που εμφανίστηκε σε μαύρη πλαστική σακούλα, η οποία βρισκόταν μέσα στη βαλίτσα και αποτελούσε μέρος του περιτυλίγματος της σορού.

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Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, ο εντοπισμός του αποτυπώματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, εξαιτίας της έντονης παρουσίας σωματικών υγρών αποσύνθεσης στα πειστήρια.

Η εργαστηριακή αξιολόγηση και σύγκριση του αποτυπώματος αποτελεί κρίσιμο τμήμα της δικογραφίας.

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Η σύλληψη στη Γαλλία

Ο νεαρός εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά το έγκλημα και φέρεται να ακολούθησε τη διαδρομή Ελλάδα–Ιταλία–Γαλλία.

Το DEBATER είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες του βασικού υπόπτου και τις πληροφορίες για τη διαφυγή του, προτού εκείνος εντοπιστεί και συλληφθεί σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο.

Μετά τη σύλληψή του από τις γαλλικές Αρχές, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράδοσή του στην Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών ανακριτικών Αρχών και να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου δεν έχει κριθεί και θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.