Μαζωνάκης: H έκθεση μαθητή που δημοσίευσε η Μαρία Μαζωνάκη – “Θα ήθελα να ζωντανέψει και να μου πει ένα τραγούδι”

Μια μαθητική έκθεση που αναφέρεται στον Γιώργο Μαζωνάκη ανήρτησε στο Instagram η αδελφή του, Μαρία, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Η έκθεση, που γράφτηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, αφηγείται μια φανταστική ιστορία με ένα τζίνι που πραγματοποιεί τρεις ευχές.

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Οι δύο πρώτες ευχές στην έκθεση του μαθητή αφορούν τον πλούτο και την αθανασία, ενώ η τρίτη εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στη μαθητική έκθεση που κοινοποίησε η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρεται χαρακτηριστικά: «”Θα σου δώσω τρεις ευχές που θα βγουν αληθινές”. Θέλω να με κάνεις πλούσιο είπε ο μάγος. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και στην τράπεζά του εμφανίστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θέλω να με κάνεις αθάνατο.

“Αμέσως” λέει το Τζίνι και τον έκανε αθάνατο. Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι». Στο τέλος του κειμένου υπάρχει το σχόλιο «υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου που συνδέεται με το ιατρείο, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα προσδιορίσουν τις ποσότητες προποφόλης και μιδαζολάμης που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο η χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, συνέβαλε στον μηχανισμό θανάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δύο φιαλίδια φαρμάκου που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο της μιδαζολάμης φέρονται να εντοπίστηκαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο θανών και όχι σε κλειδωμένο συρτάρι της γιατρού. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το εάν και σε ποια ποσότητα χορηγήθηκε το συγκεκριμένο σκεύασμα.