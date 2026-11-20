Συναγερμός σήμανε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στη μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Βουλγαρίας.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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Εισροή υδάτων στη θαλαμηγό

Μετά το περιστατικό διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος. Στο σημείο πραγματοποιούνται εργασίες απάντλησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να παραμείνει η θαλαμηγός ασφαλής.

Παράλληλα, γύρω από το σκάφος τοποθετήθηκε προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη, ενώ αναμένεται η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

Παρόμοια κινητοποίηση είχε σημειωθεί όταν φωτιά ξέσπασε σε σκάφος στη μαρίνα Μυκόνου, ενώ σε άλλο ναυτικό συμβάν σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων ανοιχτά της Μεθώνης.