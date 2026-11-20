Η Wendy’s φαίνεται πως προετοιμάζει το έδαφος για τη μεγάλη επιστροφή της στην Ελλάδα, 24 χρόνια μετά την αποχώρησή της από τη χώρα.

Η αμερικανική αλυσίδα fast food, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό τη δεκαετία του 1990, έκανε το πρώτο επίσημο βήμα, κατοχυρώνοντας το εμπορικό σήμα «Wendy’s» στην ελληνική αγορά.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το CNN Greece, η εταιρεία «Quality Is Our Recipe», με έδρα το Οχάιο των ΗΠΑ, προχώρησε στην κατοχύρωση του σήματος την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η κίνηση δεν σημαίνει ότι έχει ήδη «κλειδώσει» η λειτουργία νέων καταστημάτων. Αποτελεί, ωστόσο, μία σαφή ένδειξη ότι η Wendy’s εξετάζει την επάνοδό της στην Ελλάδα και θέλει να εξασφαλίσει εγκαίρως την εμπορική της ταυτότητα.

Από το 1989 έως την αποχώρηση του 2002

Η Wendy’s είχε κάνει την πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα το 1989, διαγράφοντας μία πορεία περίπου 13 ετών.

Με το χαρακτηριστικό λογότυπο του κοριτσιού με τις κόκκινες κοτσίδες, αλλά και τα τετράγωνα μπιφτέκια της, η αλυσίδα απέκτησε φανατικό κοινό. Τελικά αποχώρησε το 2002, με την Ελλάδα να αποτελεί την τελευταία ευρωπαϊκή αγορά στην οποία διατηρούσε τότε παρουσία.

Η πιθανή επιστροφή της Wendy’s έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία μεγάλα διεθνή brands αναζητούν ξανά χώρο στην ελληνική εστίαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η επιστροφή των Taco Bell στην Ελλάδα μετά από 13 χρόνια, η οποία προκάλεσε μεγάλες ουρές στο νέο κατάστημα του Χαλανδρίου.

Πώς μπορεί να γίνει η επιστροφή

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τη Wendy’s να επιστρέφει μέσω συμφωνίας με έναν master franchisee, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου στην Ελλάδα.

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Το ίδιο μοντέλο είχε ακολουθηθεί και κατά την πρώτη είσοδο της αλυσίδας στη χώρα, μέσω της συνεργασίας με τον Γιώργο Νίκα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί Έλληνας συνεργάτης, αριθμός καταστημάτων ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κατοχύρωση του σήματος αποτελεί τον προπομπό, χωρίς να ισοδυναμεί από μόνη της με οριστική ανακοίνωση επιστροφής.

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Η περιπέτεια της Wendy’s στην Ευρώπη

Η προσπάθεια της Wendy’s να επεκταθεί ξανά στην Ευρώπη είχε συναντήσει ένα ασυνήθιστο νομικό εμπόδιο.

Ιδιοκτήτης καταστήματος fish and chips στην Ολλανδία είχε χρησιμοποιήσει το όνομα Wendy’s, προς τιμήν της κόρης του, και είχε κατοχυρώσει το σχετικό εμπορικό σήμα. Η δικαστική διαμάχη περιόρισε τη δυνατότητα της αμερικανικής εταιρείας να κατοχυρώσει ενιαία την επωνυμία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Έπειτα από διαδοχικές δικαστικές ήττες, η Wendy’s επέλεξε να αναπτύσσεται μέσω ξεχωριστής κατοχύρωσης του σήματός της σε κάθε χώρα, με εξαίρεση την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Η επιστροφή της στην ευρωπαϊκή αγορά ξεκίνησε από τη Βρετανία το 2021. Σήμερα διαθέτει εκεί σχεδόν 50 σημεία, στα οποία περιλαμβάνονται φυσικά καταστήματα και εγκαταστάσεις αποκλειστικά για παραγγελίες delivery.

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Παράλληλα, η αλυσίδα έχει πραγματοποιήσει κινήσεις επέκτασης ή επανόδου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ιρλανδία.

Ισχυρός ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά

Εφόσον η Wendy’s επιστρέψει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία πολύ διαφορετική αγορά σε σχέση με εκείνη που εγκατέλειψε το 2002.

Η McDonald’s διαθέτει πλέον ισχυρό και οργανωμένο δίκτυο στην Ελλάδα, ενώ παρουσία έχει αποκτήσει και η Burger King. Ταυτόχρονα, τα Goody’s παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες ελληνικές αλυσίδες και εξειδικευμένα burger restaurants.

Ο ανταγωνισμός έχει μεταφερθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως φάνηκε από τη διαδικτυακή «μάχη» των μεγάλων αλυσίδων με αφορμή το νέο μπέργκερ των McDonald’s, στην οποία είχε συμμετάσχει και η Wendy’s.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή επιχειρείται σε μία απαιτητική συγκυρία για τον κλάδο, καθώς τα στοιχεία έχουν καταγράψει μείωση του τζίρου στην ελληνική εστίαση και αυξημένες πιέσεις από το λειτουργικό κόστος.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποιος επιχειρηματικός όμιλος θα αναλάβει το ελληνικό εγχείρημα και εάν το κορίτσι με τις κόκκινες κοτσίδες θα επιστρέψει τελικά στις γειτονιές της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων.