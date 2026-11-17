Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρεται να αναδεικνύει την προποφόλη ως την πιθανή κύρια αιτία θανάτου του τραγουδιστή.

Το πόρισμα, έκτασης περίπου 30 σελίδων, αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και στις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να ενταχθεί στη δικογραφία και να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά, ιστολογικά και ανακριτικά ευρήματα.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Τι αναφέρει το πόρισμα των 30 σελίδων

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αναλύσεις του ΑΠΘ εντόπισαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη σειρά φαρμακευτικών και άλλων ουσιών.

Η προποφόλη φέρεται να αξιολογείται ως η ουσία που συνδέεται κυρίως με τον θάνατο, ενώ εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο ενδεχομένως αλληλεπίδρασε με τις υπόλοιπες ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Μιδαζολάμη , φάρμακο με κατασταλτική δράση.

, φάρμακο με κατασταλτική δράση. Φλουμαζενίλη , η οποία χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

, η οποία χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη. Ολανζαπίνη .

. Αριπιπραζόλη .

. Κοκαΐνη .

. Βενζοϋλεκγονίνη, ο βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Οι ακριβείς συγκεντρώσεις, η χρονική σειρά χορήγησης και η αλληλεπίδραση των ουσιών αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την τελική ιατροδικαστική αξιολόγηση.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει ήδη από τον Οκτώβριο ότι οι τοξικολογικές αναλύσεις έδειχναν προποφόλη και μιδαζολάμη στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ποσοτικό προσδιορισμό των ουσιών να θεωρείται κρίσιμος για την αιτία θανάτου.

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Τι είναι η προποφόλη και πώς μπορεί να προκαλέσει άπνοια

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο φάρμακο ταχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για βαθιά καταστολή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, όταν δεν χορηγείται με την κατάλληλη δοσολογία και τον σωστό ρυθμό, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστήμονα, μπορεί να προκαλέσει άπνοια, δηλαδή διακοπή της αναπνοής, και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.

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Η παρουσία φλουμαζενίλης στον οργανισμό του τραγουδιστή παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να αναστρέψει τη δράση της μιδαζολάμης, όμως δεν αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, η ανίχνευση του Anexate –της εμπορικής ονομασίας της φλουμαζενίλης– δημιούργησε νέα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των ουσιών που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

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Το κρίσιμο επεισόδιο άπνοιας

Στο επίκεντρο του πορίσματος βρίσκεται το επεισόδιο άπνοιας που φέρεται να υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Οι ανακριτικές αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν:

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Ποιος αποφάσισε τη χορήγηση της προποφόλης.

Ποιος χορήγησε το φάρμακο στον τραγουδιστή.

Ποια ήταν η ακριβής δοσολογία.

Εάν υπήρχε αναισθησιολόγος στον χώρο.

Εάν παρακολουθούνταν συνεχώς τα ζωτικά σημεία του.

Εάν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παροχής οξυγόνου και υποστήριξης της αναπνοής.

Ποιες ενέργειες έγιναν όταν ο τραγουδιστής σταμάτησε να ανταποκρίνεται.

Πόσο γρήγορα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το γεγονός ότι σε κινητό τηλέφωνο που εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να είχε εντοπιστεί διαδικτυακή αναζήτηση για «αντίδοτο στην προποφόλη», μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τις αναζητήσεις για τη μυδρίαση και το αντίδοτο στην προποφόλη, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ανάκρισης.

Η φιάλη προποφόλης που αναζητούσαν οι Αρχές

Η προποφόλη είχε βρεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με τον ανακριτή να έχει διατάξει νέα αυτοψία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας, οι Αρχές αναζητούσαν αναισθητικές ουσίες και ειδικότερα τη φιάλη από την οποία φέρεται να προήλθε η προποφόλη που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η αναζήτηση της φιάλης προποφόλης στο ιατρείο της Καρνεάδου θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το σκεύασμα, την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε και το πρόσωπο που το είχε στην κατοχή του.

Πώς έφτασε ο Μαζωνάκης στο «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση, και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επισήμως στις 17:40.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τις συνθήκες διακομιδής του τραγουδιστή αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανασύνθεση του χρονικού.

Το πόρισμα δεν κλείνει τη δικαστική έρευνα

Παρά τη μεγάλη σημασία του τοξικολογικού πορίσματος, η έρευνα δεν ολοκληρώνεται με την παράδοσή του.

Τα αποτελέσματα του ΑΠΘ θα συνεκτιμηθούν με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, τις καταθέσεις, τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Στόχος των ανακριτικών αρχών είναι να εξακριβωθεί όχι μόνο ποια ουσία προκάλεσε τον θάνατο, αλλά και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκε, ποιος είχε την ευθύνη παρακολούθησης και εάν υπήρξε έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση του επεισοδίου άπνοιας.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκομένου θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με βάση το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.