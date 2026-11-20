Με τοπικές βροχές στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Ελλάδα και πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει μετά τα «28άρια» που καταγράφηκαν στην πρόγνωση της Παρασκευής, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ο καιρός χαρακτηριζόταν από υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και βροχές στα δυτικά.

Πού θα βρέξει

Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15-16 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 21 βαθμούς.

Στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 4 έως 21 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 20-22 βαθμούς.

Στην Κρήτη από 10 έως 22 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 11 έως 18 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο αυξημένες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.