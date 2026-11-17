Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του έχει πλέον τη δυνατότητα να εισέλθει στην κατοικία του στη Βούλα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των προσωπικών του αντικειμένων.

Το πρωί της Τρίτης (17/11) η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, βρέθηκε έξω από το σπίτι του, όπου τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα. Ωστόσο, παρά τις σχετικές πληροφορίες, η μετακόμιση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου, ξεκαθαρίζοντας πως οι εργασίες απομάκρυνσης των αντικειμένων δεν θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όχι, όχι δε θα γίνει σήμερα η μετακόμιση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τα λουλούδια που αφήνει ο κόσμος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.