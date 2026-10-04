Γιώργος Μαζωνάκης: Προποφόλη στα πρώτα τοξικολογικά – Ζητήθηκε νέο δείγμα

Νέα, δυνητικά κρίσιμη εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη⁠, καθώς στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να ανιχνεύθηκε προποφόλη στο αίμα του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Το αρμόδιο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρεται να ζήτησε νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση των ουσιών που εντοπίστηκαν.

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Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να προσδιορίσει τη συγκέντρωση της προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή, στοιχείο απαραίτητο για την πλήρη ιατροδικαστική αξιολόγηση του ευρήματος.

Τι είναι η προποφόλη

Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Η παρουσία της στα τοξικολογικά δείγματα, εφόσον επιβεβαιωθεί και στην τελική έκθεση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας αφορά το εάν χορηγήθηκε στον τραγουδιστή φαρμακευτική ουσία για «μέθη» πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Το DEBATER είχε ήδη παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία που εξετάζονταν σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης προποφόλης ή μιδαζολάμης⁠ και τα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της γιατρού

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Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, ωστόσο, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου σχετικά με τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο και ερώτημα για το εάν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται επίσης δεδομένα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις διαδικτυακές αναζητήσεις των εμπλεκομένων.

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Η ανίχνευση της ουσίας αποτελεί ένα νέο στοιχείο που θα συνεκτιμηθεί από τις δικαστικές Αρχές. Δεν αποδεικνύει, πάντως, από μόνη της ποιος τη χορήγησε, σε ποια χρονική στιγμή, σε ποια ποσότητα ούτε εάν συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Εξετάζεται και εύρημα στην καρδιά

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Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκονται οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς φέρεται να έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι επιστήμονες καλούνται να διαπιστώσουν τη φύση του ευρήματος, πότε εμφανίστηκε και εάν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής το κρίσιμο διάστημα πριν από τον θάνατό του.

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Οι ολοκληρωμένες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τον ιατρικό φάκελο, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά πειστήρια, αναμένεται να δώσουν ασφαλέστερες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες και την αιτία θανάτου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής και ιατροδικαστικής έρευνας, όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι.