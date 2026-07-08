Καταδίωξη στο Άργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί στο κεφάλι

Διασωληνωμένος, σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος, τον οποίο το πρωί της Τρίτης 8/7 πυροβόλησαν αστυνομικοί στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός έχει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε στις 6:30 το πρωί. Οι γιατροί τον υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και πλέον δίνει μάχη για τη ζωή του στη νευροχειρουργική κλινική.

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Όπως αναφέρουν τοπικά ειδησεογραφικά, ο νεαρός τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με την κατάστασή του να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος

To σοβαρό περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στο Άργος, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να ελέγξουν οδηγό οχήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο οδηγός, στη θέα των αστυνομικών, δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ προσπάθησε να εμβολίσει αστυνομικούς, προκειμένου να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο οδηγός κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικά, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα με τα πόδια, Μάλιστα, επιχειρώντας να διαφύγει, αναρριχήθηκε σε μαντρότοιχο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με το υπηρεσιακό τους όπλο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

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Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της, για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα, έχει αρχίσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

“Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

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Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

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Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.”.