Άργος: Στο ΚΑΤ ο 20χρονος μετά την αιματηρή καταδίωξη – Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι 13 κάλυκες, διατάχθηκε ΕΔΕ

Στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται τα δύο τραύματα από θραύσματα βολίδων στο κεφάλι ενός 20χρονου, καθώς και οι τουλάχιστον 13 κάλυκες που περισυνελέγησαν από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος.

Στόχος των Αρχών είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες ο νεαρός τραυματίστηκε βαρύτατα από τα πυρά των αστυνομικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της καταδίωξης

Όπως έγραφε το DEBATER, η κινηματογραφική καταδίωξη, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα, ξεκίνησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (08.07), κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν άνδρες της ΟΠΚΕ στην περιοχή Πυριέλα στο Άργος.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης στον 20χρονο οδηγό μιας μαύρης BMW, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του, με τρία περιπολικά να ακολουθούν το όχημα. Γύρω στις 02:35, η καταδίωξη κατέληξε σε υπαίθριο χώρο έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της πόλης, όπου και σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών και η ΕΔΕ

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ο 20χρονος επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά και τους ίδιους προκειμένου να ξεφύγει.

Στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την πορεία του, οι δύο αστυνομικοί —σε βάρος των οποίων έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης βλάβης— υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.

Όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, προέβησαν σε ανάλογες ενέργειες και σε άλλα σημεία της διαδρομής όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, με αποκλειστικό σκοπό να τον εκφοβίσουν ώστε να ακινητοποιήσει το όχημά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού οδηγού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Μετά την αρχική διακομιδή του στο Θριάσιο νοσοκομείο, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου το ιατρικό προσωπικό δίνει μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή.