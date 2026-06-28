Συνελήφθη αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε κρατούμενο στο ΑΤ Ασπροπύργου

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε κρατούμενο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου 27/6 όταν ο αξιωματικός που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου.

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«Αστυνομικοί της Υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος Αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Επιπλέον, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο σε Ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.