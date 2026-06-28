Η στιγμή που η 75χρονη γυναίκα πέφτει από το μπαλκόνι – Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στη Καλλιθέα

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER από τη στιγμή που η 75χρονη γυναίκα πηδάει από το μπαλκόνι για να σωθεί από την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 28/6 σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER φαίνεται η 75χρονη τη στιγμή που πέφτει από το μπαλκόνι στην ανθρώπινη ασπίδα που είχε στηθεί από κάτω προκειμένου να μπορέσει να σωθεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο.

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Τόσο η 75χρονη γυναίκα (με αναπνευστικά προβλήματα) όσο και ένας 80χρονος (με τραύμα στο πόδι) παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16.00 σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο.

«Μία γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα, ενώ ένας ηλικιωμένος πήγε από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, βγήκε από το κτίριο και σώθηκε. Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και πάει στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι για να κοιμηθούνε. Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς» ανέφερε μια γειτόνισσα.

Φωτιά στην Καλλιθέα: «“Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”»

Από την πλευρά του, ο περαστικός που έπιασε την ηλικιωμένη γυναίκα όταν εκείνη πήδηξε από το μπαλκόνι μιλώντας στον Alpha υποστήριξε ότι «φώναζε για βοήθεια, καιγόταν το σπίτι. Ούρλιαζε. Είχε κόσμο κάτω, είχε και αστυνομικούς” είπε αρχικά ο άνδρας. “Παράτησα το μηχανάκι, ήταν και ένα παιδί δίπλα μου. Η φωτιά ήταν από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε».

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«“Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”. “Σίγουρα; Θα με πιάσεις;” λέει, “Πήδα, πήδα, μην αγχώνεσαι” της είπα. Πήδηξε και την πιάσαμε, όλοι εδώ πέσαμε κάτω. Την πιάσαμε, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά είναι καλά» πρόσθεσε.