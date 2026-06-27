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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Σε χαμηλή ξερή βλάστηση

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:37

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (27/6) όταν φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν εξελίσσεται στα 5 στρέμματα χαμηλής ξερής βλάστησης, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

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Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 10:30.

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