Συγκλονιστικές στιγμές στη Βενεζουέλα – Πατέρας και γιος διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό
Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια
Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.
Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.
Βενεζουέλα: Στους 1.450 ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό
Ο απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε σε 1.450 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.
Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει χθες, Σάββατο, ο Ροδρίγκες ήταν 1.430 νεκροί.
“Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς”, διευκρίνισε.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.
Βενεζουέλα: Ο πάπας Λέων προσευχήθηκε για τα θύματα των σεισμών
Ο πάπας Λέων εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη του προς τους πολίτες της Βενεζουέλας, που παλεύουν να διαχειριστούν τον καταστροφικό αντίκτυπο δύο διαδοχικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.
«Θέλω να εκφράσω την εγγύτητά μου προς τις αδελφές και αδελφούς στη Βενεζουέλα που έχουν πληγεί από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει πολλά θύματα και τραυματίες», δήλωσε ο ποντίφικας μιλώντας στα ισπανικά, ενόψει της κυριακάτικης προσευχής στη Ρώμη.
Προτού εκλεγεί πάπας, ο Λέο πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού, μια ισπανόφωνη χώρα. Σχεδιάζει μια μεγάλη περιοδεία στο νότιο τμήμα της Λατινικής Αμερικής τον Νοέμβριο που θα περιλαμβάνει το Περού, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.
Ο ποντίφικας εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στους διασώστες και όλους εκείνους που βοηθούν τους πολίτες της Βενεζουέλας την επομένη των σεισμών.
Την ίδια ώρα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας ανέφερε σε μια ανάρτησή της στο Χ ότι η ΕΕ έχει συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσα βοήθεια προς τις πληγείσες κοινότητες στη Βενεζουέλα.
Η Κάλας είπε πως μίλησε με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράσταση της Ευρώπης προς τον λαό της χώρας της.
«Ενεργοποιήσαμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με διάφορα κράτη μέλη να αναπτύσσουν σύντομα ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό», τόνισε η Κάλας.
Το δορυφορικό σύστημα της ΕΕ Copernicus βοηθά στη χαρτογράφηση των ζημιών και την απευθείας βοήθεια στις περιοχές που το χρειάζονται περισσότερο, πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.
πηγή στην Google
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