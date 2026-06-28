Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε υψηλό κίνδυνο για αύριο Δευτέρα (29/6) Θεσσαλονίκη και Αττική

Σε υψηλό κίνδυνο για αύριο Δευτέρα (29/6) βρίσκονται Θεσσαλονίκη και Αττική σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική

Εύβοια

Σκύρο

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Κορινθία

Αργολίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Λευκάδα

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιο Όρος

Ροδόπη

Έβρο

Σαμοθράκη

Λήμνο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Περιοχές Αχαΐα και Ηλεία