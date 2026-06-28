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Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε υψηλό κίνδυνο για αύριο Δευτέρα (29/6) Θεσσαλονίκη και Αττική

Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή

Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε υψηλό κίνδυνο για αύριο Δευτέρα (29/6) Θεσσαλονίκη και Αττική
DEBATER NEWSROOM

Σε υψηλό κίνδυνο για αύριο Δευτέρα (29/6) βρίσκονται Θεσσαλονίκη και Αττική σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

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Αττική
Εύβοια
Σκύρο
Βοιωτία
Φωκίδα
Φθιώτιδα
Κορινθία
Αργολίδα
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα
Πρέβεζα
Θεσπρωτία
Λευκάδα
Μαγνησία
Λάρισα
Σποράδες
Θεσσαλονίκη
Χαλκιδική
Άγιο Όρος
Ροδόπη
Έβρο
Σαμοθράκη
Λήμνο
Λέσβο
Χίο
Ψαρά
Περιοχές Αχαΐα και Ηλεία

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