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«Βάψε μας και όλους μπλε, θα ντυθώ και φιλελέ» – To τρολάρισμα του Μωραΐτη στον Κασσελάκη

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

«Βάψε μας και όλους μπλε, θα ντυθώ και φιλελέ» – To τρολάρισμα του Μωραΐτη στον Κασσελάκη
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Ο Νίκος Μωραΐτης με ανάρτησή του πήρε θέση για τα όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης για το «Φιλελεύθερο Κέντρο» την Κυριακή 28/6.

Συγκεκριμένα, ο στιχουργός ανέβασε στα social media κάποιες δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη και στάθηκε στη «σε μια νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο» και στο ότι «το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Κλαίωωω…

Γράφει στις 17:00: «Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».

Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος): «Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».

Μην πτοείστε, παιδιά!
Δε μας νοιάζει, αρχηγέ!
Βάψε μας και όλους μπλε!

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