«Βάψε μας και όλους μπλε, θα ντυθώ και φιλελέ» – To τρολάρισμα του Μωραΐτη στον Κασσελάκη

Ο Νίκος Μωραΐτης με ανάρτησή του πήρε θέση για τα όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης για το «Φιλελεύθερο Κέντρο» την Κυριακή 28/6.

Συγκεκριμένα, ο στιχουργός ανέβασε στα social media κάποιες δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη και στάθηκε στη «σε μια νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο» και στο ότι «το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Κλαίωωω…

Γράφει στις 17:00:

«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».

Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):

«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».



Μην πτοείστε, παιδιά!

Δε μας…— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 28, 2026

Κλαίωωω…

Γράφει στις 17:00: «Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».

Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος): «Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».

Μην πτοείστε, παιδιά!

Δε μας νοιάζει, αρχηγέ!

Βάψε μας και όλους μπλε!