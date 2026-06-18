Ασπρόπυργος: Εξαγριωμένοι Ρομά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που έσβηναν φωτιά – “Προσπάθησαν να πάρουν το όχημα”

Σε μια άκρως σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, αποκαλύπτοντας ότι Ρομά στον Ασπρόπυργο επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που είχαν πάει για να σβήσουν φωτιά.

Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από ομάδα περίπου 20 ατόμων την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για να σβήσουν τη φωτιάς που είχε ξεσπάσει δίπλα σε καταυλισμό.

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Η ομάδα των εξαγριωμένων Ρομά άρχισε να απειλεί τους πυροσβέστες, να βρίζει και να πετά αντικείμενα, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα ή ακόμα και μεταλλικά αντικείμενα.

Το Σωματείο, στην ανακοίνωσή του καταγγέλλει πως τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση του συμβάντος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση – καταγγελία:

“Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημα τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από τη περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

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Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά”.