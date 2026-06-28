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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Η σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 28/6 στην Πάτρα σημαίνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, η σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σύμφωνα με το Tempo24 σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου, ενώ όπως φαίνεται ήταν σε προχωρημένη σήψη.

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Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

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