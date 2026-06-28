Νότια Κορέα: Παραιτήθηκε ο προπονητής της μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 – Τηλεοπτικός σταθμός του έβαλε μπλερ (Βίντεο)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, παρά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στην Τσεχία, η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη για την Νότια Κορέα που γυρνάει πλέον στη βάση της μετά την ήττα από την Νότια Αφρική.

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Μάλιστα, αμέσως μετά τον αποκλεισμό ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ επιτέθηκε στον προπονητή της ομάδας Χονγκ Μιουνγκ-μπο κατηγορώντας τον για την εύνοια σε παίκτες της αποστολής.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό κανάλι «KBS» θόλωσε την εικόνα του Χονγκ Μιουνγκ-μπο στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τη Νότια Αφρική. Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G June 28, 2026

«Σήμερα, παραιτούμαι από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους πάντα αγαπούσαν και υποστήριζαν το κορεατικό ποδόσφαιρο. Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και όλη η ευθύνη βαρύνει εμένα ως προπονητή» ανέφερε ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας στο Ζαποπάν του Μεξικού.