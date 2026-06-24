Κατεσβέσθη η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Δεν απειλήθηκαν κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο, σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 54 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Επίσης, από αέρος συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς με ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά κατεσβέσθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Άμεσα κατεσβέθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα .

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Εντός μισής ώρας η πυρκαγιά κατεσβέσθη.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της

Ποιες περιοχές είναι σε “κίτρινο” συναγερμό” για εκδήλωση φωτιάς σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Τετάρτη 24/6 είναι υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

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Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Εύβοια, Κορινθία, Βοιωτία.