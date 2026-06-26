Ασπρόπυργος: Έξι συλλήψεις μετά από ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση προχώρησαν οι Αρχές σε οικισμούς του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

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Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -6- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν -36- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -3- άδειες κυκλοφορίας και -14- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ηχεία υψηλής ισχύος και κυνηγετική καραμπίνα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -2.657- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν -28- περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.