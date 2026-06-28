Νετανιάχου: Παίρνουμε «πολύ σοβαρά» τις απειλές Ερντογάν – θα ενημερώσουμε τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι το Ισραήλ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη» τη ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, τόνισε πως θα επιστήσει την προσοχή των ΗΠΑ σε αυτήν, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel που επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

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«Σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ. Λαμβάνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει ότι σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά», φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός.

«Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν τις αγνοούμε», λέει στα συναδέλφια του μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

«Πυρά» της Άγκυρας κατά του Ισραήλ για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια “πολιτική απόφαση” που έχει στόχο να καλύψει “τα εγκλήματα” που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

“Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915”, δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας — κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ– απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο “γενοκτονία” για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.