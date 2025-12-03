Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή στα βραχάκια της Ακρόπολης – Τραυμάτισαν έναν 18χρονο στο κεφάλι

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ συνέλαβαν δύο νεαρούς το πρωί της Τρίτης (3/12) κατηγορούμενους για ληστεία στα βραχάκια της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, δύο νεαροί, 18 και 19 ετών, ξένης καταγωγής, επιτέθηκαν σε 18χρονο με σκοπό να τον κλέψουν. Ειδικότερα, οι 2 κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες της 3/12, προσέγγισαν 2 νεαρά άτομα στα βραχάκια της Ακρόπολης και με τη χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας 18χρονο σε κεφάλι και χέρι, αφαίρεσαν 2 κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άμεσα εντόπισαν τους 2 δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα 2 αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.