Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Άστεγος δηλώνει ο δράστης – Το “βαρύ” παρελθόν και οι εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία

Ολοένα περισσότερα στοιχεία για τον 60χρονο που το πρωί της Τρίτης 21/7 στην Ακρόπολη επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, τραυματίζοντάς τους.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, ο 60χρονος που συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Ακρόπολης, εκτός από τις δύο συλλήψεις που έχει στο “βιογραφικό” του και την πληθώρα προσαγωγών για εξακρίβωση στοιχείων, έχει και “πλούσιο” παρελθόν εγκλεισμών σε ψυχιατρεία.

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Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σε βάρος του έχουν εκδοθεί επανειλημμένα εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία.

Πιο αναλυτικά, στις 12 Ιουνίου 2026 οδηγήθηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Κυψέλης στο Γ.Ν.Α. “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το 2022 είχε εκδοθεί σε βάρος του εισαγγελική παραγγελία για ακούσιο εγκλεισμό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του, ενώ το 2014 οδηγήθηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Κυψέλης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δαφνί”.

Ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη, όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Στις 12 Ιουνίου 2026 είχε συλληφθεί για εξύβριση σε βάρος πολίτη και είχε οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης.

Επτά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2019, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον είχαν συλλάβει για κατοχή μαχαιριού και τον είχαν οδηγήσει στο ΑΤ Συντάγματος.

Πώς έγινε η επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

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Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, πετάχτηκε από θάμνους και επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο Αμερικανούς τουρίστες που περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο. Μάλιστα, ο Αμερικανός προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα του, βάζοντας μπροστά τον καρπό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

“Ακούσαμε μία φασαρία και μας είπαν ότι τσακώθηκαν κάποιοι. Μετά είδαμε ομάδα ΔΙΑΣ που βοηθούσαν έναν άνδρα. Ήρθε αστυνομία και ασθενοφόρο. Ναι τρομάξαμε, αλλά έγιναν όλα πολύ γρήγορα” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

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Στο σημείο έσπευσαν αμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μάλιστα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, για να περιορίσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στα επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού, με τη γυναίκα να έχει τραυματιστεί ελαφρά στον μηρό και τον άνδρα να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, καθώς έχασε πολύ αίμα λόγω τραύματος στο πόδι.

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Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η Αμερικανίδα τουρίστρια δεν χρήζει νοσηλείας, ενώ ο άνδρας της έχει τρώση ωλένιου νεύρου και θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΚΑΤ.