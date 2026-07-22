Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης 29χρονου στη Γκιόλα – Τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στη Θάσο, όταν ένας 29χρονος τραυματίστηκε στο κάτω άκρο ενώ βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Γκιόλας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

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Με φορείο σε ασφαλές σημείο

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 29χρονο και, σε συνεργασία με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τον προσέγγισαν στο δύσβατο σημείο όπου βρισκόταν.

Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης.