Καιρός αύριο: Υποχωρεί ο καύσωνας – Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη 23 Ιουλίου, καθώς το έντονο κύμα ζέστης αρχίζει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τις τιμές που καταγράφηκαν κατά την κορύφωση του καύσωνα. Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες.

Ενισχύονται οι βοριάδες

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα είναι κατά τόπους ισχυρότεροι, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της ζέστης αλλά αυξάνοντας παράλληλα την προσοχή που απαιτείται λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.