Χανιά: Λήστεψαν 52χρονο με την απειλή μαχαιριού – Του πήραν 3.000 ευρώ κι έφυγαν με το αγροτικό του
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Απίστευτες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την ληστεία εις βάρος ενός 52χρονου άνδρα μέσα στο σπίτι του, στο Νιο Χωριό στον Αποκόρωνα Χανίων, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με το zarpanews, 2 άνδρες κουκουλοφόροι, με full face τύπου μάσκες, εισήλθαν στο σπίτι του και του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3000 ευρώ. Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ήταν άδειο, ενώ εν συνεχεία πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
